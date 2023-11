"El juicio político a Lasso está en el Pleno de la Asamblea, no le corresponde a Fiscalización", dice Pamela Aguirre

La presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Pamela Aguirre, de la Revolución Ciudadana, fue entrevistada la mañana de hoy, miércoles 22 de noviembre de 2023, en el programa Contacto Directo de Ecuavisa, sobre la agenda que mantiene en su comisión.

¿Cómo se resolverán los 13 juicios políticos que están en espera pese a que algunos no han sido calificados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL)? Dijo que cinco juicios políticos se encuentran en la Comisión de Fiscalización, pero no hay interpelantes porque fueron planteados por asambleístas que ya no ocupan una curul.

"Existe un vacío al no estar el asambleísta proponente. Necesitamos que la Coordinación Jurídica de la Asamblea emita un criterio y nos indique el camino a seguir", manifestó. Por ejemplo, están pendientes los juicios políticos al Consejo Nacional Electoral (CNE) y los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo y Juan José Morillo.

