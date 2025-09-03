Política
Con el proyecto de Ley de Extradición se busca que el sospechoso de un delito no pueda evadir a la justicia

En la Comisión de Justicia y Estructura del Estado se inició el trámite del proyecto de Ley de Extradición, propuesto por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing

   
    La sesión de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional. ( Flickr de la Asamblea Nacional )
El trámite del proyecto de Ley de Extradición, planteado por el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Suing, arrancó en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional. Con esto se busca implementar un marco jurídico para desarrollar los procesos de extradición y hacer efectiva la vigencia de la ley penal a fin de evitar la impunidad.

El objetivo es que una persona sospechosa de un delito, que hubiere fugado a otro país, no pueda evadir la acción de la justicia.

La presidenta de la mesa legislativa, Rosa Alegría Torres, dispuso que se informe del inicio del tratamiento y la apertura de la fase de socialización a los legisladores del Parlamento y a la gente, en el portal web y otros canales comunicacionales.

Reformas al Código Orgánico de la Función Judicial

La Comisión continuó con la socialización de la matriz del proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial que, entre otros temas, contiene normas relacionadas con garantizar su principio de independencia, la regulación de la justicia indígena, el principio de interculturalidad y de respeto del criterio de las autoridades de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.

También desarrolla los programas de actualización de los operadores de justicia, tanto en formación inicial, formación continua y programas de especialización. Se incluyen algunas disposiciones reformatorias al Código Orgánico Integral Penal (COIP) sobre las causas que fueren inicialmente conocidas y resueltas por los órganos de justicia indígena.

