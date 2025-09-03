Con el proyecto de Ley de Extradición se busca que el sospechoso de un delito no pueda evadir a la justicia

El trámite del proyecto de Ley de Extradición, planteado por el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Suing, arrancó en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional. Con esto se busca implementar un marco jurídico para desarrollar los procesos de extradición y hacer efectiva la vigencia de la ley penal a fin de evitar la impunidad.

El objetivo es que una persona sospechosa de un delito, que hubiere fugado a otro país, no pueda evadir la acción de la justicia.

La presidenta de la mesa legislativa, Rosa Alegría Torres, dispuso que se informe del inicio del tratamiento y la apertura de la fase de socialización a los legisladores del Parlamento y a la gente, en el portal web y otros canales comunicacionales.

Le puede interesar: El proyecto de Ley de Fortalecimiento Crediticio se tramitará en la cancha de ADN