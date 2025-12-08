Política
08 dic 2025 , 16:40

Procuraduría gana un caso internacional sobre casinos y no deberá pagar USD 152 millones

Una pareja que administraba casinos en Ecuador alegaba una expropiación ilícita.

   
La Procuraduría General del Estado ganó un caso relacionado con casinos en que el Estado ecuatoriano era demandado por USD 152 millones, por lo que no deberá pagar esa cantidad.

La demanda provino de una pareja de nacionalidad ecuatoriano-italiana, quienes eran operadores de casinos en Ecuador y alegaban "vulneraciones al trato justo y equitativo, denegación de justicia y expropiación ilícita".

Un Tribunal Arbitral internacional, con voto de mayoría, consideró que no podía conocer el caso porque el Tratado Bilateral de Inversiones Ecuador-Italia "no protege reclamaciones formuladas por nacionales con doble nacionalidad cuando la ecuatoriana constituye su nacionalidad dominante y efectiva".

A decir de Procuraduría, el Tribunal determinó un abuso del derecho en "la forma en la que los demandantes buscaron ejercer sus pretensiones procesales".

Cabe recordar que los casinos y juegos de azar están prohibidos en Ecuador desde 2011, por decisión de la ciudadanía en una consulta popular impulsada por el entonces presidente Rafael Correa.

