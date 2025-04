El CNE explica cómo se cargan los primeros resultados y por qué no son definitivos

¿Cómo presentará el CNE los resultados de la segunda vuelta electoral 2025? ¿Y cómo evitará las críticas de favoritismo a una u otra candidatura que surgen por el hecho de que, según la provincia por donde empiece, puede dar la impresión de que un candidato tiene ventajas insuperables para el otro?

Los técnicos informáticos del CNE niegan supuestos favoritismos. Según la coordinadora de tecnología, el ingreso de datos es automático una vez que las actas son escaneadas. Un segundo paso es la digitación manual de los resultados por candidato. Ese proceso se realiza antes de presentar los datos al público y todo esto depende de la velocidad con la que se haga el conteo.

"No sabemos en qué orden llegan, no sabemos qué provincia llega primero, tenemos provincias del Oriente que incluso no llegan las actas porque son de difícil acceso. Tenemos otras provincias que llegan más rápido porque los puntos de escaneo están en el mismo recinto donde contaron los votos. Tenemos otros recintos alejados que se demorarán un poquito más", explica Lucy Pomboza, coordinadora nacional de tecnología del CNE.

Entre menos juntas receptoras del voto haya, o menos votantes, habrá resultados más rápidos. Y eso ocurre en provincias pequeñas y medianas.

"No se puede comparar una provincia que tenga 200 juntas o una provincia mediana como Tungurahua, Chimborazo, Imbabura que tienen aproximadamente 1 500 juntas con provincias grandes como Guayas que tienen caso 10 000 juntas", detalla Pomboza.

Para el CNE es imposible ordenar la visualización pública de los datos de una provincia sobre otra. Sin embargo, Enrique Mafla, experto en el sistema electoral, dice que sí puede haberla porque hay intervención humana en el sistema. "Si es que el administrador así lo decide, claro, es el que está al mando del sistema", señala.

No se trata de fraude, pero sí puede generar una distorsión temporal en los primeros resultados oficiales. Por ejemplo, en la primera vuelta, el ingreso de actas de Tungurahua y Pichincha fue mayor durante el arranque de las elecciones y por eso hubo 7 % de diferencia entre los candidatos, escrutado apenas el 5 %.

El correísmo sostuvo que con esto el Gobierno intentó crear una narrativa de victoria. En realidad, esas diferencias se fueron acortando hasta terminar con solo 0,17 % a favor de Noboa.

