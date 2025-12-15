Política
15 dic 2025 , 15:34

El primer ecuatoriano que viajará al espacio se reunió con el presidente Daniel Noboa

Juan Fernando Salinas viajará al espacio en 2026. Se reunió con Noboa en el Palacio de Carondelet.

   
  • El primer ecuatoriano que viajará al espacio se reunió con el presidente Daniel Noboa
    Juan Fernando Salinas y el presidente Daniel Noboa.( Presidencia )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

Juan Fernando Salinas, el primer ecuatoriano que viajará al espacio, mantuvo un encuentro este lunes 15 de diciembre con el presidente Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet, Centro Histórico de Quito.

"Juan ha tenido una destacada trayectoria internacional en la industria aeronáutica y para materializar este histórico objetivo, busca alianzas estratégicas para consolidar un proyecto de orgullo nacional que impulse el interés en la ciencia, la innovación y la exploración espacial", publicó la Presidencia en redes sociales.

LEA: Juan Fernando Salinas, el primer ecuatoriano que viajará al espacio

Salinas es oriundo de Ambato, pero emigró a Estados Unidos en 1998, país en el que trabajó en varias compañías de aviación, tanto en áreas de ingeniería como pilotando aeronaves.

Su viaje al espacio aún no tiene una fecha concreta, pero será en 2026. La misión espacial está auspiciada por la empresa estadounidense Blue Origin, fundada por el magnate Jeff Bezos.

"No solo es Juan Salinas quien irá al espacio, somos cerca de 18 millones de ecuatorianos los que viajaremos", dijo el ingeniero aeroespacial y piloto comercial el 1 de diciembre de 2025 durante una entrevista con Contacto Directo.

LEA: Jaime Murillo, el hacker ecuatoriano que recibió un reconocimiento de la NASA

Temas
NASA
espacio
ecuatoriano
reunión
Daniel Noboa
Juan Fernando Salinas
Ecuador
Noticias
Recomendadas