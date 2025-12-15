El primer ecuatoriano que viajará al espacio se reunió con el presidente Daniel Noboa

Juan Fernando Salinas, el primer ecuatoriano que viajará al espacio, mantuvo un encuentro este lunes 15 de diciembre con el presidente Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet, Centro Histórico de Quito.

"Juan ha tenido una destacada trayectoria internacional en la industria aeronáutica y para materializar este histórico objetivo, busca alianzas estratégicas para consolidar un proyecto de orgullo nacional que impulse el interés en la ciencia, la innovación y la exploración espacial", publicó la Presidencia en redes sociales.

