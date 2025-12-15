El primer ecuatoriano que viajará al espacio se reunió con el presidente Daniel Noboa

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/juan-fernando-salinas target=_blank>Juan Fernando Salinas</a></b>, el <b>primer ecuatoriano que viajará al espacio</b>, mantuvo un encuentro este lunes 15 de diciembre con el presidente <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/daniel-noboa target=_blank>Daniel Noboa</a> en el Palacio de Carondelet, Centro Histórico de <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/juan-fernando-salinas-viaje-espacial-DM10492472 target=_blank></a>