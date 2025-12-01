Juan Fernando Salinas, el primer ecuatoriano que viajará al espacio

El ambateño <b>Juan Fernando Salinas</b> será el primer ecuatoriano en viajar al espacio. Aunque aún no existe una fecha exacta, el despegue está previsto para 2026. Él y cinco personas más abordarán una cáp<b></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/ciencia/nasa-confirma-tierra-cuasi-luna-de-que-se-trata-DA10325053 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/curiosidades/nasa-arcoiris-solar-espacio-NX9426708 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/jaime-murillo-hacker-ecuatoriano-reconocimiento-nasa-ID8511208 target=_blank></a></b> <i><b></b></i>