Juan Fernando Salinas, el primer ecuatoriano que viajará al espacio

El ambateño Juan Fernando Salinas será el primer ecuatoriano en viajar al espacio. Aunque aún no existe una fecha exacta, el despegue está previsto para 2026. Él y cinco personas más abordarán una cápsula impulsada por un cohete y permanecerán varios minutos sobre la línea de Kármán, a más de 100 kilómetros de la Tierra.

"No solo es Juan Salinas quien irá al espacio, somos cerca de 18 millones de ecuatorianos los que viajaremos", dijo este lunes 1 de diciembre en el programa Contacto Directo.

Salinas recalca que no es astronauta. Es ingeniero aeroespacial y piloto comercial. Emigró a Estados Unidos en 1998. Asegura que su interés por la actividad espacial nació en su adolescencia, mientras estudiaba en el colegio de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

Ya radicado en EE. UU., trabajó en varias compañías de aviación, tanto en áreas de ingeniería como pilotando aeronaves.

Relata que su acercamiento con la NASA y con agencias espaciales privadas comenzó hace dos años. Una de sus tareas, recuerda, fue realizar vuelos acrobáticos para aspirantes a astronautas.

Sobre su próxima misión aeroespacial, Salinas explica que está auspiciada por la empresa estadounidense Blue Origin, fundada por el magnate Jeff Bezos. Detalla que el cohete despegará desde Texas y que la cápsula permanecerá varios minutos en ingravidez antes de iniciar el descenso a la atmósfera, donde se desplegará un sistema de paracaídas hasta el aterrizaje.

Precisa que aún no conoce a los otros integrantes de la tripulación; esa información, señala, será revelada en los próximos meses. En cuanto a la preparación, aclara que no es tan exhaustiva como la que reciben los astronautas profesionales.

“Toda misión siempre produce miedo. La exploración espacial es relativamente nueva. Hay que tener confianza en el entrenamiento”, puntualizó.

