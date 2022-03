El presidente de la República, Guillermo Lasso, señaló este martes 15 de marzo que el Estado no cuenta con el financiamiento para el aumento salarial de 170.000 profesores de Ecuador, una propuesta aprobada el pasado domingo por el Legislativo.

"Yo no voy a permitir que por más iniciativa de la Asamblea Nacional se desarme la economía nacional. Con mucho gusto me sentaré con los maestros, sector importante, pero no podemos aceptar esta populista e irresponsable propuesta", dijo este martes el jefe de Estado en el programa "Encontrémonos por la ciudadanía", un espacio organizado por la Presidencia en el que Lasso es entrevistado semanalmente por distintos periodistas.

El mandatario explicó que Ecuador ya tiene un déficit presupuestario para el 2022 del 2,3 % del Producto Interno Bruto (PIB) y que el aumento salarial que pretende la Asamblea Nacional para los maestros supone un incremento adicional del gasto en 4 % del PIB.

Además describió que si el Parlamento deroga la Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia de la COVID-19 (reforma tributaria) significaría "una pérdida de ingresos de aproximadamente un punto del PIB".

"Sume usted todo esto y tiene un país con una economía fiscal con un 7,3 por ciento de déficit", dijo el presidente.

"Será imposible conseguir financiamiento y es inaceptable de manera ética porque si usted hoy tiena un déficit, como no lo puede cubrir, tiene que financiarlo y cuando lo financia a largo plazo quien termina pagándolo son sus hijos, mis niestos, las fututas generaciones", aseveró Lasso.