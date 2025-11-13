Política
13 nov 2025 , 20:35

Dos fallos judiciales profundizan la pugna por la presidencia de la AME

Conflictos judiciales y acusaciones por presuntos delitos agudizan la pugna por el liderazgo del organismo.

   
Continúa la crisis política en la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME). Entre el miércoles 12 y jueves 13 de noviembre se emitieron dos fallos judiciales sobre la designación presidencial: uno reconoce a Patricio Maldonado, alcalde de Nabón, como titular del organismo y otro ratifica a Yuri Colorado, alcaldesa de Muisne, en el cargo.

Tras la decisión de la Corte Provincial de Justicia de Azuay de desconocer la asamblea en la que Colorado fue designada como presidenta de la AME, este miércoles 12 de noviembre el juez multicompetente de primera instancia, Paúl Serrano, resolvió "que dentro del plazo de 24 horas se disponga el acceso pleno, físico y digital, a Patricio Maldonado como presidente del AME (...) y que ejerza sus competencias legales totales como presidente de la Asociación de Municipalidades (...) para que convoque y culmine la asamblea extraordinaria en la que se deberá elegir a la nueva directiva del organismo".

Además, pidió que se oficie a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que investigue si en las instalaciones de la AME, en Quito, se están cometiendo los delitos de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, asociación ilícita y usurpación y simulación de funciones.

El juez también solicitó que se investigue a Ligia Caiza, alcaldesa del cantón Carlos Julio Arosemena Tola (Napo), donde se realizó la asamblea en la que fue designada Yuri Colorado, por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

Por otro lado, este jueves, la alcaldesa de Muisne publicó en sus redes sociales que un juez constitucional de Muisne la ratificó como presidenta de la AME. A esto se suma que el Gobierno le da un espaldarazo de apoyo a Colorado. En su cuenta de X, el ministro del Interior, Jhon Reimberg, publicó una foto con Colorado y la reconoce como presidenta de la AME.

Lo cierto es que la inestabilidad política se mantiene en la Asociación de Municipalidades del Ecuador.

