Pierina Correa (Revolución Ciudadana) terminó su etapa como legisladora tras no lograr la aprobación del Código de la Niñez (Copinna) en la Asamblea Nacional la tarde de este lunes 12 de mayo, proyecto que ella impulsó como presidenta de la Comisión de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes.

"Hoy, le han dado la espalda a la niñez y adolescencia en este país (...) Me despido formalmente, no solo de la Asamblea Nacional, sino de la política, que desafortunadamente me deja muchas decepciones, pero también me deja grandes y entrañables amigos", manifestó.

