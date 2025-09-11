Peculado en Durán: los exalcaldes Dalton Narváez y Alexandra Arce fueron llamados a juicio

El presidente de la Corte Provincial de Guayas<b> llamó a juicio por el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/fiscalia-vincula-a-alexandra-arce-en-peculado-contratos-agua-duran-EG8293732 target=_blank>delito de peculado</a> a Dalton Narváez y Alexandra Arce</b>, exalcaldes de Durán, y a otras nueve personas, comunicó la Fiscalía General <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/alcaldes-duran-seguridad-corrupcion-AE8611233 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/dalton-narvaez-duran-guayaquil-corte-nacional-ecuador-prision-preventiva-MI8956259 target=_blank></a></b> <b></b>