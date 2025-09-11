Peculado en Durán: los exalcaldes Dalton Narváez y Alexandra Arce fueron llamados a juicio

El presidente de la Corte Provincial de Guayas llamó a juicio por el delito de peculado a Dalton Narváez y Alexandra Arce, exalcaldes de Durán, y a otras nueve personas, comunicó la Fiscalía General del Estado.

En este caso se investiga un perjuicio al Estado ecuatoriano por más de USD 40 millones por un contrato público para la conducción de agua potable desde la parroquia El Chobo de Milagro hasta el cantón ferroviario.

Entre los elementos de convicción se encuentra una denuncia de representantes de la Junta Cívica de Durán y el informe especial de las fases precontractual, contractual, de ejecución y liquidación de los acuerdos.

También se presentaron documentos sobre la fiscalización del proyecto para la ampliación del servicio en diversos sectores, correspondientes al período del 1 de enero de 2013 al 28 de febrero de 2019.

Fiscalía sumó pericias contables, de construcción y otras relacionadas con las obras ejecutadas, así como la declaratoria de plazo vencido en el préstamo para la obra y diversos informes de responsabilidad penal emitidos por la Contraloría General del Estado.

El Ministerio Público procesa este caso conforme al artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual establece una pena de diez a trece años de prisión para los servidores públicos y personas que, en virtud de su autoridad, se apropien, abusen, distraigan o dispongan de bienes o fondos públicos en beneficio propio o de terceros.

Dalton Narváez se encuentra cumpliendo prisión preventiva, mientras que Arce no tenía medidas cautelares, pues fue vinculada al proceso mientras aún era asambleísta.