Patrullero de la Policía fue quemado en Cuenca durante las movilizaciones

Leonidas Iza: "Señor Presidente, no ponga cámaras en las sedes de nuestras organizaciones"

A las 21:00 de hoy, la Conaie hizo una transmisión en vivo a través de sus redes sociales para informar sobre lo que se realizó durante las manifestaciones que comenzaron en la madrugada.

Su presidente, Leonidas Iza, manifestó que las jornadas de protestas han sido un éxito y pidió a la gente que siga en la lucha. "Mantuvimos la resistencia en territorio sin enfrentamientos con la Policía Nacional y el Ejército".

Hizo un llamado al presidente Lasso que no minimice la lucha como lo hizo su antecesor, Lenín Moreno, lo cual indignó y la gente salió con más fuerza a las calles en octubre del 2019. "No mienta al país. No nos persiga, no ponga cámaras en las sedes de nuestras organizaciones. Solo necesitamos que se resuelvan las demandas que han sido presentadas".

Pidió al Jefe de Estado que no priorice las políticas neoliberales que empobrecen al país porque el pueblo está quebrado económicamente. El dirigente hizo un balance de las manifestaciones y agradeció a los estudiantes del Colegio Mejía y la Universidad Central que salieron a manifestarse en contra de las políticas económicas del Gobierno.

Contó que, en total, se activaron más de 75 puntos de movilizaciones a escala nacional, por lo que declaró al primer día de movilizaciones en una jornada exitosa. Las protestas serán indefinidas de forma territorial y nacional hasta que el Gobierno responda a los pedidos de las agremiaciones indígenas.