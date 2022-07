Patricio Carrillo, ministro del Interior: "Si logran destituirme en la Asamblea me quedaré tranquilo"

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) inició los trámites para el juicio político contra el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Los asambleístas Jahaira Urresta (Unión por la Esperanza) y Peter Calo (Pachakutik) lo acusan de incumplimiento de funciones en materia de seguridad ciudadana y por excesivo uso de la fuerza durante las últimas protestas de junio pasado.

Tras ese hecho se generaron varias reacciones. Una del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, quien ratificó su respaldo a Carrillo y aseguró que “va a enfrentar un injusto juicio político solo por haber cumplido con su deber”.

El funcionario dialogó con Ecuavisa.com y explica cómo asume lo que está sucediendo en la Función Legislativa:

Se ha generado un amplio debate en varios sectores por el tema del juicio político en la Asamblea, ¿cómo analiza lo que sucede?

El debate es para ellos. Para mí el tiempo es lo más importante y el periodo que estemos al mando de la Cartera de Estado lo dedicaremos a hacer la gestión pública que nos corresponde. Estamos trabajando con los municipios en unos encuentros por la seguridad. Los municipios, las sociedades y las comunidades son las que necesitan las políticas públicas. Más allá de lo que se vaya construyendo en la Asamblea Nacional a mí me corresponde continuar fortaleciendo a las instituciones como la Policía Nacional.

La oposición al Gobierno cuenta con una mayoría en la Legislatura y eso puede influir en su contra, ¿cómo analiza eso?

Hay una mayoría ahora que debe irlo resolviendo conforme a lo que señala la técnica legislativa y la normativa. Hay unos juicios políticos anteriores y eso me dará un periodo de aproximadamente seis meses y eso para mí es bastante dentro de lo que uno tiene pensado hacer para construir en el Ministerio del Interior.

¿Cuál es su argumento de defensa?

El que la mayoría de ecuatorianos vieron. Aquí el tema es, dentro de la polarización que existe en el país, que hay una parte que mira como una represión. Nosotros solamente dimos disposiciones absolutamente claras a la Policía Nacional que es mi rol político. La operatividad le corresponde la institución y ellos lo que hicieron fue repeler porque hay terceros interesados. El tema es que exista una razonabilidad objetiva desde la Asamblea Nacional para que se miren los aspectos que corresponden, pero yo creo que en la anti democracia lo que se presentará es una mayoría que con el número suficiente de votos podrá cumplir o no su cometido.

¿Eso es preocupante?

Más allá de las personas, yo creo que se envía un mensaje absolutamente equivocado a la Policía Nacional y después estarán demandando acciones y con una institución paralizada lo único que lograremos es que la gestión de seguridad se deteriores un poco más.

¿Cuál es ese mensaje que le quedaría al país si usted es destituido?

Que ustedes tienen la posibilidad de ser enjuiciados permanentemente, no de carácter político porque luego de un proceso de ese tipo pueden venir otras acciones (legales). En Fiscalía hemos entregado información de forma transparente porque, ante todo hecho fáctico, la Policía tiene la obligación de investigar y entregar a la administración de justicia los indicios de responsabilidad penal. Así se actúa y quisiéramos que el resto lo haga de la misma manera.

¿Y en el contexto de las movilizaciones?

Un mensaje político para decir que, en las próximas paralizaciones, ustedes no tienen por qué repeler y lo único que harán simplemente es que se desenvuelvan los temas como correspondan. Hay mucha gente que se siente afectada porque aquí no se está respondiendo a quienes les destruyeron sus pequeños emprendimientos. No se mira una cantidad de víctimas que no han aparecido.

¿Cuáles víctimas?

La gente que no recibió atención médica porque el abastecimiento en los hospitales fue muy precario. En algunas ciudades inclusive se contaminó el agua. Hay muchas cosas que no se las quiere ver como los temas de economía, las áreas estratégicas que fueron atacadas. Lo único que se está analizando es a las tres personas que perdieron la vida en el contexto de las manifestaciones, exponiéndose a un riesgo innecesario y, además, con elementos que la Policía no hizo uso. Eso es absolutamente garantizado, la Policía no utilizó elementos letales.

¿Qué va a hacer si logran destituirlo?

Si logran destituirme en la Asamblea me quedaré tranquilo. Yo soy un jubilado del servicio público porque salí de la Policía. Estoy aquí voluntariamente contribuyendo con el Gobierno Nacional y la sociedad ecuatoriana, pues lo que uno que quiere es servir. Así es que continuaré con mis actividades familiares y deseándole el mejor de los éxitos a quien venga.

Cambiando de tema, ¿cómo avanza la investigación en la institución con relación al tema de los narcogenerales?

Son temas de transparencia. Hay resultados de depuración y son permanentes. El Gobierno Nacional ha dado demostraciones. Ha cambiado tres mandos militares y policiales en un año. Entonces, eso pasa por la confianza y mecanismos de depuración. Son cosas que no se anuncian de la misma forma como se manifiestan, pero en la práctica son acciones concretas que ya se han ejecutado.

¿Cómo se va a renovar el parque automotor de patrulleros de la Policía?

Lo vamos a hacer. Tiene un presupuesto para los próximos tres años de USD 1 200 millones. Ese monto está separado en el Ministerio de Economía y estamos desarrollando los proyectos para que la logística, equipamiento, entrenamiento y la incorporación de más talento humano se efectivice.