Esteban Torres: en un principio no respaldaremos el juicio contra Patricio Carrillo

Ayer la Asamblea Nacional le dio un mensaje contundente al país con la aprobación de la Ley de Comunicación, ¿usted ahora forma parte de esa mayoría?

No, no, yo tengo que aclarar. El respaldo era al informe de mayoría porque, además, la ponente era la asambleísta Marjorie Chávez y nosotros no estábamos de acuerdo con el informe de minoría. Cuando no se aprobó el de mayoría entró a tratarse ese de minoría y, en breves palabras, el proyecto que se aprobó no era el proyecto por el que habíamos trabajado y por eso no contó con nuestros votos

Pero ¿por qué se abstuvo, no era una postura un poco tibia?

Lo que pasa es que había dos tesis desde el principio. Desde el Gobierno y desde otros sectores hubo un interés de hacer una nueva ley. Desde otros sectores de la Asamblea, que al final triunfaron, había un interés de modificar la ley vigente.

No creo que el proyecto de minoría era totalmente malo, hay temas que por eso no se votó a favor, pero habían temas también positivos; lo mismo en el proyecto de mayoría. Pero también es una cuestión de consensos y si no tuvo consensos el informe de mayoría, el de minoría tuvo que aprobarse.

De alguna manera usted forma parte de ese grupo, a la final le dieron los votos para llegar al CAL y fue el que más respaldo tuvo ¿Estamos ya al frente de una mayoría conformada por PSC, Pachakutik y el correísmo?

No, no, yo creo que hay que leer que cada coyuntura. Cada votación es distinta y no hay aquí ni mayorías orgánicas o mayorías que se sumen en todo.

Hay claras disidencias de muchísimos temas y hay coincidencias en otros. La sesión de ayer fue el ejemplo, hubo dos sesiones. En la primera hubo una elección abrumadora de autoridades con varios votos que ni yo los esperaba, la Primera Vicepresidenta con 90, el Segundo Vicepresidente con 93 y mi elección con 117 votos.

Y en la siguiente sesión hubo disidencias como es normal en democracia y por eso yo en el discurso dije precisamente eso: a veces se gana, a veces se pierde a veces hacen falta mayorías de 70, a veces mayorías de 90, pero así es la democracia pero imposible hablar de una mayoría en todo. Hay coincidencias y disidencias.

Pero, se vio un movimiento muy concertado: el asambleísta Darwin Pereira (PK) renuncia, usted va por la vocalía y él asciende a la Segunda Vicepresidencia.

Eso fue absolutamente coordinado, por supuesto. El PSC no podía optar a una vocalía, si no había la renuncia previa, y el asambleísta Pereira no podía renunciar si no tenía la seguridad de que iban a haber los votos para su elección.

En temas como ese no solo hay coincidencia, sino coordinación muy bien ejecutada. Pero en la mayoría de temas de la Asamblea, como es natural, hay disidencias y y cada quien ve si tiene los votos para que lo que propone gane.