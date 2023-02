Patricio Carrillo: hay decepción ciudadana del Gobierno pero también rechazo a un nuevo paro

¿Qué sabor de boca le deja el juicio político en su contra? Usted dice que se trata de persecución, ¿cuál es la razón para perseguirlo?

El Ecuador se ha dado cuenta de un problema serio: un desenfoque en la política, más allá de lo personal. Hay que pensar en qué es lo que piensa el ciudadano.

Hay un rechazo por la gente que hace 'micropolítica', en la que aparecen cabecillas pero no verdaderos líderes y estadistas.

Ese sinsabor es el que me deja, es un tema más allá del revanchismo por las jornadas de octubre, de junio, y por lo que se venía haciendo para desarticular las economías ilícitas. El sinsabor le queda al Ecuador.

¿Por qué habla de 'micropolítica' si fue casi toda la Asamblea la que respaldó su enjuiciamiento político?

Los partidos no deberían enfocarse en los conflictos políticos, sino en las demandas de los ciudadanos. Quienes están dentro de los partidos, ¿qué están haciendo por generar un pensamiento crítico? Si uno decide participar en política es justamente por eso para resolver los conflictos políticos.

En octubre de 2019 yo no era Comandante General de la Policía pero se me endosa toda la responsabilidad operativa por odio a la ministra Romo, que dirigía la seguridad.

En junio de 2022 me correspondía defender la democracia y el Estado de derecho, pero ahí sí se me endosa la responsabilidad única, no hay estructura en ningún otro lado, ni en FF,AA ni Policía.

¿Cree que fue una retaliación por el caso Isspol?

En 2019, nosotros identificamos el atraco irracional que le hicieron al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), luego vino el juicio político a la ministra que también denunció

Usted dejó la Policía y poco tiempo después iniciaron las investigaciones por el caso León de Troya, ¿no tenía pistas al respecto?

Yo me quedé (como Comandante de Policía) hasta un trimestre antes de que el presidente Moreno acabe. Estábamos en una época electoral cuando terminó ganando el presidente actual y ahí inicia la investigación.

La Fiscalía lleva de manera reservada la investigación y cuando desarrolló había un nuevo ministro, una nueva comandante y un nuevo Gobierno, no había razón de que le comenten a un exfuncionario.

En enero del 2022 sale la Comandante General y a esa fecha deciden también archivar el informe, pero ese archivo no es solamente por un pedido de policía es una valoración también que hace Fiscalía.

El sistema judicial archiva eso y no hay razón ni siquiera de comentarlo yo regreso tres meses después a esa fecha, ejerzo funciones y a partir de ahí jamás se comentó, jamás se manifestó.

Yo ni siquiera interactuaba con las personas con las que hoy se menciona, no tenía razón de interactuar con ellos.

Usted ha sido policía casi toda su vida, ¿no tenía sospecha sobre el caso o de la mafia albanesa?

La mafia albanés está presente en el país desde el año 2010. Europa empieza a crear una ruta que la va convirtiendo en violenta por la producción de cocaína que existe en Sudamérica.

Colombia y Perú incrementaron su producción justamente porque se abre una ruta hacia Europa. El puerto de ingreso es Bélgica, el puerto de Amberes, en donde operan especialmente todos estos grupos: albaneses, rusos y marroquíes y una vez que ellos empiezan a crear la ruta, vienen al país y empiezan a captar, para eso ya se toman algunas medidas en Ecuador.

Esto no funcionaría si es que el país no creara condiciones favorables, eso es lo que hay que resolver con instituciones fortalecidas.

Pero fue parte del Gobierno, ¿nunca vio una cercanía de Rubén Cherres o Danilo Carrera con el Presidente?

En mi caso personal, como Ministro, durante el periodo de menos de seis meses, jamás llegué a tener conocimiento de este nivel de cercanía entre uno y otro.

Otro motivo de su enjuiciamiento fue el caso María Belén Bernal, ¿cree que hubo responsabilidad de la Policía?

Indiscutible y yo fui el único que denunció eso. El el caso Bernal pasa de una obscuridad total a una claridad y a una luz, porque al comienzo técnicamente se hablaba de una persona desaparecida y cuando estábamos hablando de una persona desaparecida las comunicaciones pudieron haber sido, cuidadosas, porque podíamos interpretar todos el desenlace final, pero en la práctica era una persona técnicamente desaparecida.

Ese momento yo creo que fue utilizado políticamente de diferente forma. Me duele porque nos duele a todo el Ecuador. Un caso como este lo politizaron y nos traumatizó.

En Cuenca acaba de pasar un caso de similares características, con una enfermera de 47 años pero este no se politiza porque los actores no quieren buscar ahí un culpable, un responsable.

Pero el caso Bernal ocurrió en la Escuela de la Policía

En el caso Bernal hay dos circunstancias que yo dije en mi juicio político que nos avergüenzan: la primera que haya sucedido en la Escuela Superior de Policía, y segundo que el autor confeso ahora es un expolicía de esos poquísimos que también nos avergüenzan. Pero de ahí a responsabilizarle penalmente a una persona por ese hecho eso tiene una distancia enorme. Este es un femicidio cometido por un femicida.

General, ¿se viene un paro?

Yo creería que no hay las condiciones para eso. Cada vez hay una enorme decepción de la gente en el Gobierno, indiscutiblemente; pero también hay un rechazo a las formas que los luchadores sociales adoptan.

El Ecuador no soporta una paralización, eso no quiere decir que no reclamen y no hagan sus demandas sociales, creo que el diálogo también está agotado por la falta de confianza.

Creo que en el Ecuador, la mayoría de gente, estamos decepcionados indiscutiblemente, pero las formas que se utilizan de violencia para la protesta es lo que se rechaza en general.

¿Cómo ve usted el Gobierno?

Al Gobierno le veo todavía con mucha debilidad, tiene una carencia fundamental: la planificación. Hay muchísimas demandas ciudadanas insatisfechas, no solamente en seguridad, en salud, en educación, en vialidad, hay una cantidad de acciones que creo que está en deuda.