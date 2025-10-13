Paro Nacional | Alcalde Pabel Muñoz dice que medida del Gobierno impacta en la economía

Sus declaraciones se dieron en el marco de los incidentes y confrontación reportada en la capital, entre manifestantes y miembros de la Policía. La Conaie convocó a una marcha el domingo 12 de octubre contra el Gobierno por la eliminación del subsidio al diésel.

Un día después de la jornada de manifestaciones en Quito , el alcalde Pabel Muñoz se pronunció en su enlace radial del lunes 13 de octubre de 2025. Dijo que la ciudad necesita paz, pero "una paz que provenga de que efectivamente nos podamos sentar a conversar y resolver las inquietudes ciudadanas".

Muñoz aseguró que esa medida tomada por el Ejecutivo tiene un impacto en la economía de las familias más desfavorecidas. Indicó que repercute en el transporte y la alimentación. En especial en familias que viven con USD 3 diarios y en zonas lejanas de la ciudad.

Agregó que el Gobierno tiene la obligación de entablar una mesa de diálogo que dé respuestas estructurales. Sobre la marcha, indicó que hubo manifestaciones que no llegaron desde otras ciudades, sino de determinados sectores de Quito activados.

La noche del domingo, en redes sociales, Muñoz emitió un comunicado rechazando la militarización en la capital. En el enlace, dijo que el contingente policial y militar fue algo "nunca antes visto".

Reafirmó que es la primera vez en dos años que se vio ese contingente y "no necesariamente para combatir al crimen organizado".

