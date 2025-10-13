Política
Paro Nacional | Contingente militar y policial abrirá vías por la fuerza, aseguró Reimberg

La operación en Imbabura durará varios días, según el ministro del Interior John Reimberg. Incluye convoy con ayuda humanitaria. Esa provincia se ha convertido en epicentro de manifestaciones.

   
Luego de 22 días del paro nacional en Ecuador, el Gobierno Nacional comienza una operación para la apertura total de vías. Será en Imbabura, provincia que se ha convertido en epicentro de las manifestaciones contra el Ejecutivo por la eliminación del subsidio al diésel.

Así lo sostuvo el ministro del Interior John Reimberg, en una entrevista televisiva la mañana del lunes 13 de octubre de 2025. Un día después de la jornada de marcha en Quito, donde hubo confrontación entre uniformados y manifestantes.

Revise: Marcha en Quito estuvo marcada por cinco horas de confrontación.

Reimberg sostuvo que se inició una operación que tomará algunos días. "Sabemos la magnitud de lo que sucede (...) vamos a usar obviamente la fuerza pública para abrir las vías", manifestó.

Agregó que 100 carros se dirigen hacia Imbabura. Incluye convoy con ayuda humanitaria como víveres. Esto ante los bloqueos de las carreteras que impiden el paso de camiones con productos y más.

Lea más: Estas son las vías cerradas en Ecuador por el paro nacional este lunes 13 de octubre.

