19 nov 2025 , 14:58

Paro Nacional 2025 | Los 13 de Otavalo ahora serán investigados por presunto ataque o resistencia

Antes los procesaban por supuesto terrorismo, tras el ataque al Comando Policial de Otavalo. Con esto, los procesados podrán defenderse en libertad.

   
    La audiencia en el Complejo Judicial Norte de reformulacion de cargos a los 12 de Otavalo. ( Rolando Enríquez / API )
La Fiscalía General reformuló cargos en contra de los 13 procesados que fueron detenidos durante el paro nacional, tras el ataque al Comando Policial de Otavalo. Primero los investigaron por terrorismo, pero ahora será por ataque y resistencia en concurso real de infracciones con daño a bien ajeno.

La audiencia se realizó en el Complejo Judicial Norte, en Quito, con la jueza anticorrupción Karol Zambrano. Durante la diligencia, el fiscal de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot), Galiano Balcázar, argumentó que cuenta con nuevas evidencias y elementos que lo convencieron a cambiar el delito.

Lo actuado por los sospechosos -acotó el investigador- no se enmarca en lo que señala el artículo 204, inciso primero, numerales uno y tres, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Con esto, los procesados podrán defenderse en libertad.

