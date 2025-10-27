Seguridad
El caso de los 13 detenidos en Otavalo durante el paro ya no se procesará por el delito de terrorismo

El fiscal no encontró elementos para sustentar ese tipo penal y lo cambiará por otro. Además, vinculará a otros 5 manifestantes.

   
La Fiscalía no encontró elementos suficientes para imputar por terrorismo a las 13 personas que fueron detenidas en Otavalo el pasado 22 de septiembre durante el paro, de las cuales 12 ya están libres, pero siguen procesadas y con medidas alternativas.

El fiscal Galeano Balcázar pidió al juez que fije fecha para reformular cargos. En esa audiencia informará cuál es el nuevo delito por el que continuará la investigación.

En la formulación de cargos inicial, hace más de un mes, los 13 fueron acusados del ataque al Comando de Policía de Otavalo y de la quema de los vehículos que se encontraban en esa dependencia.

También se dijo que estaban armados con explosivos artesanales, bombas molotov, voladores y escudos metálicos, pero la defensa de los procesados negó que sean ellos y cuestionó la falta de pruebas que los relacione con el ataque o que sostenga la imputación por terrorismo, tipo penal que se sanciona hasta con 26 años de prisión.

Además del cambio de delito, en la audiencia el fiscal vinculará a cinco personas más. Según el oficio enviado al juez, durante la investigación se ha identificado la presunta participación de otros manifestantes en los hechos ocurridos el primer día del paro en Otavalo.

Con estas modificaciones, la instrucción fiscal, que ahora será para 18 procesados, se extenderá 30 días, es decir, terminará en enero.

