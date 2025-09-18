"Quienes incurran en actos de terrorismo, bloqueos ilegales de vías o violencia organizada serán sancionados", indica la Presidencia

La Presidencia de la República del Ecuador emitió un comunicado, la noche de este 18 de septiembre de 2025, sobre la convocatoria al paro nacional, realizada por la Conaie y otras organizaciones sociales. En el texto, la entidad se refiere también a la propuesta del presidente Daniel Noboa de convocar a consulta popular y a Asamblea Constituyente.

"Ningún grupo, organización o territorio puede imponer su voluntad sobre el resto de la Nación mediante la violencia, la intimidación o la paralización de servicios públicos. Los derechos de la mayoría de los ecuatorianos merecen respeto" se lee en el boletín.

Además, la Presidencia recuerda que está vigente el estado de excepción en ciertas provincias de Ecuador y advierte: "Quienes incurran en actos de terrorismo, bloqueos ilegales de vías o violencia organizada serán sancionados conforme a la ley".

