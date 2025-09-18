Política
18 sep 2025 , 19:19

"Quienes incurran en actos de terrorismo, bloqueos ilegales de vías o violencia organizada serán sancionados", indica la Presidencia

En un comunicado, la Presidencia de la República, se refirió a la convocatoria al paro, la consulta popular y la Asamblea Constituyente.

   
  • Quienes incurran en actos de terrorismo, bloqueos ilegales de vías o violencia organizada serán sancionados, indica la Presidencia
    Cierres viales en Azuay.( API )
user placeholder

Daniela Maggi
Canal WhatsApp
Newsletter

La Presidencia de la República del Ecuador emitió un comunicado, la noche de este 18 de septiembre de 2025, sobre la convocatoria al paro nacional, realizada por la Conaie y otras organizaciones sociales. En el texto, la entidad se refiere también a la propuesta del presidente Daniel Noboa de convocar a consulta popular y a Asamblea Constituyente.

"Ningún grupo, organización o territorio puede imponer su voluntad sobre el resto de la Nación mediante la violencia, la intimidación o la paralización de servicios públicos. Los derechos de la mayoría de los ecuatorianos merecen respeto" se lee en el boletín.

Además, la Presidencia recuerda que está vigente el estado de excepción en ciertas provincias de Ecuador y advierte: "Quienes incurran en actos de terrorismo, bloqueos ilegales de vías o violencia organizada serán sancionados conforme a la ley".

Revise: Apawki Castro: "La Asamblea Constituyente es una cortina de humo; no caeremos en distracciones"

Daniel Noboa se refiere a Quimsacocha

El pasado martes 16 de septiembre de 2025, se registró una marcha multitudinaria en Cuenca, en defensa del agua y en rechazo al proyecto minero Loma Larga, previsto a desarrollarse en el páramo de Quimsacocha.

Sobre eso, el Gobierno recordó que el Estado paró su ejecución y que esperan que el Municipio de Cuenca y la Prefectura de Azuay emitan los informes técnicos. La responsabilidad sobre este proyecto recaerá en dichas autoridades locales.

Lea también: La Confeniae declara estado de emergencia en la Amazonía y convoca a movilización indefinida contra las medidas económicas de Noboa

"La única vía legítima para gobernar es el voto popular"

En el comunicado, la Presidencia señala que la Asamblea Constituyente da la oportunidad para un cambio estructural que demanda el país. Aunque no se refiere a ningún actor político en particular, la Corte Constitucional tiene que dar paso a esa propuesta y las demás preguntas de la consulta popular. "Rechazar preguntas en una consulta popular no significa estar en contra de los cambios, es negarse al deber del pueblo a decidir."

Temas
CONAIE
paro nacional
paro
presidencia
eliminación del subsidio
eliminación del subsidio al diésel
Ecuador
Noticias
Recomendadas