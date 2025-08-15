Política
15 ago 2025 , 13:34

El país podría ahorrar USD 16 millones anuales si se disminuye el número de asambleístas, tal como propone el gobierno

La propuesta del Presidente de la República es reducir 80 asambleístas de la función legislativa de 151 a 71.

   
Fuente:
Televistazo
user placeholder

Redacción y Televistazo
Canal WhatsApp
Newsletter

La Asamblea incorporó para este periodo, desde mayo pasado, 14 asambleístas, sumando 151. ¿Cuánto le cuesta al país cada uno?

El sueldo de un legislador es de USD 4 759 dólares mensuales, a eso hay que sumarle la compensación por residencia de 1 410 dólares que tienen quienes viven a más de 60 kilómetros de Quito, es decir, la mayoría recibe entonces USD 6 169.

En este valor no contamos los 50 pasajes aéreos ida y vuelta a los que tienen derecho o si prefieren viajar en carro USD 0,35 centavos por kilómetro. Pero ellos no trabajan solos. Tiene un asesor nivel uno, un asesor 2 y dos asistentes.

El asesor uno tiene un sueldo que supera los USD 3 000 y también tiene USD 940 como bono, si su residencia habitual está fuera de Quito.

Lea: ¿Fantasmas en la Asamblea Nacional? Legislador mostró un misterioso video

Sumando tanto lo que recibe el legislador como su personal, el gasto anual en cada uno supera los USD 200 mil. La propuesta del Presidente de la República es reducir 80 asambleístas de la función legislativa de 151 a 71. Esto implicaría un ahorro anual de casi USD 16 millones.

La reducción de asambleístas no es un tema nuevo. La propia legislatura se encargó de negar una de las propuestas en 2021 para disminuir 28 asambleístas.

Le puede interesar: "Haiga", "capturación", "rompido", las perlas de los asambleístas en sus discursos

Los exlegisladores Jorge Yunda y Paúl Buestán presentaron propuestas de enmienda similares que al final no ha tenido resultados hasta hoy.

Temas
Asamblea Nacional
asambleístas
bonos
sueldo
reducción
Ecuador
Noticias
Recomendadas