Política
14 ago 2025 , 11:10

¿Fantasmas en la Asamblea Nacional? Legislador mostró un misterioso video

Los asambleístas Adrián Castro y Esteban Torres hablaron de la presencia del fantasma de una niña en el Parlamento.

   
  • ¿Fantasmas en la Asamblea Nacional? Legislador mostró un misterioso video
    Vista aérea de la Asamblea Nacional, ubicada en Quito.( Flickr )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

La Asamblea Nacional es tendencia este jueves 14 de agosto, pero no por alguna polémica política, sino por asuntos 'paranormales'.

Según aseveró el asambleísta Adrián Castro (ADN), en las instalaciones del Legislativo hay fantasmas e incluso lo tiene registrado en video.

Relató que el año pasado, en el quinto piso de la Asamblea, él se encontraba viendo el partido de fútbol Ecuador vs. Jamaica cuando notó que un grupo de personas comenzó a agruparse.

Se acercó y le mostraron una captura de pantalla de un video que minutos antes habían grabado. "Detrás del señor de la limpieza apareció una niña. El rostro es clarísimo...", dijo en la entrevista con el creador de contenido, Juan Sid.

LEA: Consulta popular 2025: Daniel Noboa envió cuatro preguntas a la Corte Constitucional

LEA: Noboa nombra nuevos embajadores en Australia, Panamá, Alemania y Marruecos

"La gente de la limpieza me contó que esa niña lleva muchos años ahí. De hecho, tiene un olorcito. Cuando en el quinto piso huelen eso, dicen que es la niña".

Luego contó que le pasaron un video de una cámara de seguridad en donde se ve cómo el supuesto ente paranormal atraviesa las puertas de vidrio.

El asunto no quedó ahí. Su compañero de bancada, Esteban Torres, dio su propia teoría:

"La niña realmente vive en la Villa Lasso Conto, que es la casa restaurada donde funcionan algunas oficinas dentro del complejo legislativo, pero le gusta jugar y aparecerse en el Palacio Legislativo. Es mi teoría personal luego de 10 años", escribió en su cuenta de X.

La Villa Lasso Conto, bien declarado como patrimonial, data del siglo XX y es la Casa de Relaciones Interparlamentarias de la Asamblea Nacional.

LEA: Daniel Noboa: "una vez que las personas logren ver lo beneficioso que puede ser (el trabajo por horas en el sector turístico), se puede reformar para otros sectores"

Publicación de Esteban Torres en X.
Publicación de Esteban Torres en X. ( Captura )
Temas
fantasmas
Esteban Torres
Asamblea Nacional
Adrián Castro
Noticias
Recomendadas