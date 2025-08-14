¿Fantasmas en la Asamblea Nacional? Legislador mostró un misterioso video

La Asamblea Nacional es tendencia este jueves 14 de agosto, pero no por alguna polémica política, sino por asuntos 'paranormales'.

Según aseveró el asambleísta Adrián Castro (ADN), en las instalaciones del Legislativo hay fantasmas e incluso lo tiene registrado en video.

Relató que el año pasado, en el quinto piso de la Asamblea, él se encontraba viendo el partido de fútbol Ecuador vs. Jamaica cuando notó que un grupo de personas comenzó a agruparse.

Se acercó y le mostraron una captura de pantalla de un video que minutos antes habían grabado. "Detrás del señor de la limpieza apareció una niña. El rostro es clarísimo...", dijo en la entrevista con el creador de contenido, Juan Sid.

