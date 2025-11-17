Política
17 nov 2025 , 20:30

Comuneros de Otavalo festejaron el triunfo del No en la consulta popular 2025

Las organizaciones indígenas de Imbabura hicieron campaña por el No y celebraron el revés del gobierno. Para ellos, el resultado reivindica su lucha durante el último paro.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Hernán Higuera
Canal WhatsApp
Newsletter

En Otavalo hubo celebración por el triunfo del No en el Referéndum y Consulta Popular 2025. Esperaron la demorada cadena del Consejo Nacional Electoral, y pasadas las 22:00, decidieron salir a las calles, la mayoría en caravana vehicular.

Bajaron de todas las comunidades que protagonizaron el paro hasta hace quince días. Pero esta vez llegaban a celebrar el revés del Gobierno.

Le puede interesar: Daniel Noboa enfrenta su primera derrota electoral, tras el triunfo del No en la consulta popular y el referéndum

Por el centro de Otavalo, iban pasando los vehículos hacia la zona del Parque de los Dinosaurios. Así se llama el lugar donde murió José Guamán, uno de sus comuneros, a quien le dedicaron los resultados de los comicios en Imbabura.

"Nosotros como pueblos kichwas, hemos estado en resistencia, tanto los 31 días; así también en estos días que hemos estado en la campaña recorriendo los territorios", comentó Inés Cotacachi, dirigente de las comunidades indígenas de Imbabura.

Lea también: Consulta popular 2025 | El No se impuso en ciudades que protagonizaron el paro nacional

Con voladores, pitos y banderas salieron a celebrar, incluso en la E-35. Realizaron una marcha a pie y a esa hora los transportistas y transeúntes se sumaron con bocinas a los festejos que se fueron hasta la madrugada.

Temas
CNE
Consulta Popular 2025
Ecuador
Otavalo
Noticias
Recomendadas