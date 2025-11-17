Política
Daniel Noboa viajará por décima tercera vez a Estados Unidos este 18 de noviembre

Noboa viajará a Estados Unidos mañana martes 18 de noviembre con José Julio Neira, secretario de Integridad Pública.

   
    Foto de Daniel Noboa junto a la bandera de Estados Unidos durante el recibimiento a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., ( Presidencia de la República )
El presidente Daniel Noboa anunció mediante decreto ejecutivo que viajará a Estados Unidos el martes 18 de noviembre.

Será la décima tercera vez que viajará a la nación norteamericana, que se ha consolidado como un aliado clave de su gobierno, recibiendo en el Palacio de Carondelet a altos funcionarios de la administración de Donald Trump, como los secretarios Marco Rubio y Kristi Noem.

En esta ocasión, Daniel Noboa viajará a EE.UU. junto con José Julio Neira, secretario de Integridad Pública. La Secretaría General de Administración Pública autorizará la comitiva de apoyo que acompañará al mandatario.

Se prevé que regrese a Ecuador el 20 de noviembre. Aún se desconocen los detalles de la agenda oficial que tendrá el presidente en este próximo viaje.

Su traslado al exterior ocurrirá dos días después de experimentar su primera derrota electoral, al imponerse el No en las cuatro preguntas que impulsó en el Referéndum y Consulta Popular 2025.

