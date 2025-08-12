Noboa se reunirá con Lula, Yamandú Orsi y Javier Milei en gira internacional

El presidente <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/daniel-noboa target=_blank>Daniel Noboa</a> tendrá un gira internacional por <b>Brasil, Uruguay, Argentina y Japón</b> durante el mes de agosto, informó la vocera gubernamental, Carolina Jaramillo, este martes 12 del <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/simpatizantes-daniel-noboa-marcha-corte-constitucional-FJ9920171 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/corte-constitucional-decisiones-polemicas-LH9911915 target=_blank></a>