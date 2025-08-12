Política
Noboa se reunirá con Lula, Yamandú Orsi y Javier Milei en gira internacional

El Primer Mandatario viajará a Brasil, Uruguay y Argentina para reunirse con sus homólogos.

   
    Daniel Noboa durante un evento oficial.( Flickr )
El presidente Daniel Noboa tendrá un gira internacional por Brasil, Uruguay, Argentina y Japón durante el mes de agosto, informó la vocera gubernamental, Carolina Jaramillo, este martes 12 del presente mes.

El 18 de agosto, Noboa estará en Brasil para reunirse con su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva y con Hugo Motta, presidente de la Cámara de Diputados.

Luego, el 19 de agosto, se reunirá con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, además de un evento empresarial.

Posteriormente, en Argentina, del 20 al 21 de agosto, dialogará con el presidente Javier Milei. También mantendrá encuentros con la Cámara de Diputados, estudiantes y empresarios.

Mientras del 24 al 30 de agosto, Noboa estará en Japón para hablar con el primer ministro, Ishiba Shigeru, para "fortalecer relaciones diplomáticas".

