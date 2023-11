El presidente electo Daniel Noboa solicitó en la Fiscalía Provincial del Guayas una "petición de acto urgente" para que se realice una pericia informática por declaraciones de la excandidata Luisa González, quien aseguró que Noboa no ha pagado sus impuestos y que ha sacado grandes capitales del país.

Tal pedido fue presentado el 23 de octubre, sin embargo, imágenes de ese documento aparecieron en redes sociales en la tarde del lunes 6 de noviembre.

En una entrevista con el medio digital Ecuador Inmediato el 21 de octubre, seis días después de la segunda vuelta, González afirmó que Noboa quiso ser candidato por el Movimiento Revolución Ciudadana, pero que no fue admitido por inconsistencias en el pago de sus impuestos y de la Corporación Noboa.

“Daniel Noboa quiso correr por la Revolución Ciudadana, quiso ser el candidato de la Revolución Ciudadana a presidente de la República. Pero claro, nosotros no podíamos acogerlo porque primero su empresa debe los impuestos al Estado. Él (Noboa) no ha pagado sus impuestos, sin embargo, ha sacado grandes capitales, no coincide su pago de impuesto a la renta con su salida de capitales del país", afirmó la excandidata.

También aseveró que Noboa tiene empresas en paraísos fiscales, y que ha cometido actos violentos en contra de trabajadores. "La precarización laboral, el no pago a los empleados, el darles bala a los empleados de su misma empresa. El querer quitar las tierras comunales a muchas comunas de Santa Elena. No podía ser nuestro candidato, por lo tanto, no tuvo acogida en nuestro proyecto político”, indicó.