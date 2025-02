En el inmediato, si Noboa quiere participar en el cierre de su campaña de primera vuelta , que es este jueves, deberá solicitar licencia a la Asamblea, ya no se la podrá otorgar por decreto.

El Gobierno lee la sentencia de otra forma y no la considera un revés. El ministro de Gobierno, José De La Gasca, en una entrevista en FM Mundo dijo que lo hecho por Noboa no es inconstitucional, que Cynthia Gellibert sigue siendo vicepresidenta de la República y que para encargarle la Presidencia no es necesario la emisión de un decreto.

"No necesitamos dictar decretos ejecutivos. Si se verifica la circunstancia de fuerza mayor, como está en este momento, pasará que opere la sustitución sin necesidad del decreto ejecutivo y estamos en santa paz con lo que ha dicho la Corte", comentó De La Gasca.

Por eso aseguró que Noboa podrá seguir haciendo campaña electoral, caso en el que Gellibert seguirá asumiendo la Presidencia, dejando por fuera de esa posibilidad a Verónica Abad.

