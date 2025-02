Verónica Abad no viajará a Turquía para asumir la tarea asignada por Noboa

La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, no viajará a Turquía para asumir la tarea asignada por el jefe de Estado, Daniel Noboa. Al menos no por ahora. Así lo confirmó a Ecuavisa.com Damián Armijos, su abogado, tras la más reciente resolución de la Corte Constitucional (CC) que favorece a la segunda mandataria.

"No puede ir a Turquía mientras no se cumplan todos los requisitos de ley que están en manos de varias carteras de Estado (...). Que no se crea que no se va por falta de voluntad, sino por todos los impedimentos generados por la misma función Ejecutiva", indicó Armijos.

Este lunes 3 de febrero, la CC declaró inconstitucionales dos decretos donde Noboa encomendaba la Presidencia a Cynthia Gellibert, la actual secretaria de Administración Pública y Gabinete de la Presidencia. Ella fue nombrada vía decreto por el mandatario como "vicepresidenta encargada".

En su sentencia, la Corte determinó que los decretos de Noboa "inciden directamente en las reglas constitucionales de reemplazo del cargo de presidente ante su ausencia temporal y tienen una repercusión nacional".

De acuerdo a Armijos, la reciente resolución impide que el jefe de Estado "entregue vía decreto la Presidencia a otra persona diferente a la vicepresidenta Abad".