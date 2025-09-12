Política
12 sep 2025 , 22:04

Noboa indulta a María Rebeca Morocho, mujer sentenciada por estafa

La mujer ofreció disculpas y pagó USD 3 000 a la víctima.

   
    Daniel Noboa durante una entrevista radial.( Flickr Presidencia )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
El presidente Daniel Noboa indultó este viernes 12 de septiembre a la ciudadana María Rebeca Morocho Sisalema, quien fue sentenciada a cinco años de cárcel por el delito de estafa a una mujer.

Morocho se encuentra desde el 23 de junio del 2024 en la Cárcel de Chimborazo. Pero ha demostrado buena conducta durante todo este tiempo y no ha cometido ninguna falta disciplinaria.

Además, Morocho pagó USD 3 000 de reparación integral a la víctima y ofreció disculpas públicas.

Con estos antecedentes, el 21 de agosto del 2024, el SNAI remitió a la Presidencia de la República el informe sobre la solicitud de indulto presidencial. El 8 de septiembre, el área jurídica de Presidencia recomendó a Noboa considerar el indulto.

