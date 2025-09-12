Noboa indulta a María Rebeca Morocho, mujer sentenciada por estafa

El presidente <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/daniel-noboa target=_blank>Daniel Noboa</a> indultó este viernes 12 de septiembre a la ciudadana<b> María Rebeca Morocho Sisalema</b>, quien fue sentenciada a cinco años de cárcel por el delito de <b>estafa</b> a una mujer. Morocho<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/bonos-creditos-beneficio-gobierno-subsidio-diesel-GA10107441 target=_blank></a> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/gobierno-noboa-elimina-subsidio-diesel-DA10107307 target=_blank></a>