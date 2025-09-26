Política
26 sep 2025 , 20:28

Noboa dice que será un golpe para su Gobierno si hay rechazo a Asamblea Constituyente

Noboa no quiso anticiparse con posibles candidatos para la Asamblea Constituyente. Pero no descartó que salgan de las filas de sus ministerios y asambleístas.

   
    Noboa en un evento en Tungurahua en septiembre 2025.( Flickr )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
El presidente Daniel Noboa reconoció que significará un golpe para su Gobierno si la ciudadanía no quiere la instalación de una Asamblea Constituyente, pregunta en la que se pronunciará el 16 de noviembre en una consulta popular y referéndum.

"Si sería un golpe porque de lo que hemos podido analizar hay un hambre de cambio real en la Constitución. Más del 70 % de la gente quiere una Asamblea Constituyente", dijo en una entrevista con ECUAVISA este viernes 26 de septiembre.

LEA: Daniel Noboa descarta impulsar la reelección indefinida en una posible Asamblea Constituyente

A su juicio, Ecuador necesita una nueva Carta Magna pasa "safarse de los nudos y trabas" que dejó la Constitución de 2008 impulsada por "Correa".

También dice que necesita cambios en la Constitución para reducir la pobreza, incrementar la productividad e incrementar la seguridad en el país.

LEA: La Corte Constitucional sigue el trámite del último paquete de siete preguntas enviado por Daniel Noboa

Dejó entrever que en la Constituyente se incluirá la potestad de que la Asamblea Nacional tenga la facultad de enjuiciar políticamente a los jueces de la Corte Constitucional (CC), algo que ya buscó vía enmienda, pero que no pasó el filtro de la CC.

"A la Corte Constitucional le gusta bailar a sus tiempos", criticó.

LEA: El CNE une el proceso electoral de la consulta popular sobre la Asamblea Constituyente con el referéndum

Lo que no incluirá es la reelección indefinida del Presidente, aseguró.

Por último, agregó que ya piensa en nombres de candidatos para la Asamblea Constituyente. Y reconoció que deben ser especialistas y expertos en diferentes materias. No descartó que entre los postulantes haya ministros y asambleístas de ADN. "Se elegirán los mejores cuadros", sentenció.

Temas
Corte Constitucional
consulta popular
asamblea constituyente
Consulta Popular 2025
Daniel Noboa
Ecuador
Noticias
