Noboa dice que será un golpe para su Gobierno si hay rechazo a Asamblea Constituyente

El presidente <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/daniel-noboa target=_blank>Daniel Noboa</a> reconoció que significará un<b> golpe para su Gobierno </b>si la ciudadanía no quiere la instalación de una <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/asamblea-constituyente target=_blank>Asamblea Constituyente</a>, pregunta en la que se pronunciará el 16 de <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/reeleccion-indefinida-daniel-noboa-AI10185757 target=_blank></a>