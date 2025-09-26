Noboa dice que será un golpe para su Gobierno si hay rechazo a Asamblea Constituyente

El presidente Daniel Noboa reconoció que significará un golpe para su Gobierno si la ciudadanía no quiere la instalación de una Asamblea Constituyente, pregunta en la que se pronunciará el 16 de noviembre en una consulta popular y referéndum.

"Si sería un golpe porque de lo que hemos podido analizar hay un hambre de cambio real en la Constitución. Más del 70 % de la gente quiere una Asamblea Constituyente", dijo en una entrevista con ECUAVISA este viernes 26 de septiembre.

