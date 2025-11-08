Política
08 nov 2025 , 22:15

Daniel Noboa dice que la nueva Constitución la escribirán los patriotas y no la IA

Noboa dijo que la oposición sacó de contexto sus expresiones sobre escribir una Constitución con Inteligencia Artificial.

   
El 31 de octubre, el presidente Daniel Noboa dijo durante un acto en Cuenca que ChatGPT puede diseñar hasta una Constitución.

Tras esas declaraciones vinieron las críticas de varios sectores políticos, tomando en cuenta que el país está ahora en un proceso en el que debe decidir si quiere o no una Constitución nueva.

Este 8 de noviembre, Daniel Noboa aseguró que lo que dijo se malinterpretó.

En su cuenta de X aclaró que la Constitución "no la escribirá la Inteligencia Artificial" y agregó que quienes difundieron esta versión son políticos desesperados que intentan confundir a la gente.

Según dijo, la relación de su Gobierno con esta herramienta digital se limita a 30 000 becas otorgadas a los ecuatorianos para que aprendan a usarla.

Refiriéndose a la posible nueva constitución, precisó que la escribirán los patriotas que buscan un país mejor.

