Política
08 nov 2025 , 15:22

Daniel Noboa saludó la investidura de Rodrigo Paz como presidente de Bolivia

El Gobierno ecuatoriano abre la puerta para mejorar las relaciones bilaterales con Bolivia

   
  • Daniel Noboa saludó la investidura de Rodrigo Paz como presidente de Bolivia
    Noboa estuvo flanqueado por los presidentes de Paraguay, Santiago Peña (izq.) y Gabriel Boric, de Chile (der.)( Flickr Presidencia )
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción y EFE
Canal WhatsApp
Newsletter

El presidente Daniel Noboa presenció cómo Rodrigo Paz Pereira tomó juramento este sábado 8 de noviembre como el nuevo presidente de Bolivia para un periodo de cinco años.

Noboa miró el acto acompañado de su homólogos Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Gabriel Boric (Chile) y Yamandú Orsi (Uruguay).

El Primer Mandatario ecuatoriano llegó a Bolivia junto a la primera dama, Lavinia Valbonesi, la canciller Gabriela Sommerfeld y una comitiva oficial.

LEA: Daniel Noboa llegó a Bolivia para la investidura presidencial de Rodrigo Paz Pereira

Noboa y Lavinia Valbonesi en Bolivia.
Noboa y Lavinia Valbonesi en Bolivia. ( Flickr Presidencia )

El Gobierno dijo que "reafirma lazos de amistad con todos los países del mundo e impulsa el trabajo conjunto en la región", en referencia a Bolivia.

Daniel Noboa marca un cambio en las relaciones bilaterales con Bolivia, pues mientras Luis Arce, de tendencia progresista, administró el país andino, Noboa se mantuvo alejado.

Luego de que Paz ganara las elecciones, Noboa fue uno de los primeros gobernantes de la región en felicitarlo y reiteró "su compromiso" de seguir trabajando junto a Bolivia "para fortalecer lazos de cooperación, integración y amistad".

LEA: Noboa dice que Guayaquil tiene mala calidad de agua por culpa del Municipio

Temas
Posesión presidencial
investidura
Esteban Paz
Daniel Noboa
Bolivia
Noticias
Recomendadas