Aseveró que hoy, al igual que en otros recorridos, ha escuchado pedidos de ciudadanos en torno a las elecciones presidenciales, en las que compite contra la candidata correísta Luisa González.

"Nos dicen, 'no se deje robar las elecciones, no deje que nos quiten a nosotros la esperanza' y no podemos permitir eso. Cada uno de nosotros tiene que tomar conciencia, tiene que pelear día a día, minuto a minuto y ese último día, el día de las elecciones, tiene que ser el día de la batalla final en el cual ustedes luchan por su propia libertad", afirmó Noboa.

También pidió a las personas presentes que sean embajadores de las buenas noticias. "Siempre va a haber un amargado y un sufridor que les va a dar una mala noticia y tienen que ustedes también contar las cosas buenas que pasan", comentó.