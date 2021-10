Nebot a Lasso: "Yo no formo parte de ningún triunvirato conspirativo"

Continúan las reacciones. Luego de las acusaciones del presidente Guillermo Lasso, sobre un triunvirato que busca desestabilizar la institucionalidad democrática en el país, el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, respondió hoy 14 de octubre en una intervención de siete minutos a través de sus redes sociales.

“Nunca esperé gratitud”, fueron las primeras palabras de Nebot, aunque admitió estar asombrado "no me dejaron de sorprender sus calumnias”, y prosiguió diciendo que solo encontraba un motivo ante las declaraciones emitidas por Lasso "solo me lo explico que el mismo día de ayer se haya publicado una encuesta seria que revela que usted cuenta solo con el apoyo de 34 de cada 100 ecuatorianos”.