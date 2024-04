En menos de un año, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) ha tenido tres presidentes, lo cual es un síntoma de la inestabilidad que se vive al interior de ese organismo. Andrés Fantoni preside la entidad y antes ocupaba la vicepresidencia. En el cargo estuvieron antes Nicole Bonifaz y Alembert Vera.

En la sesión de ayer, Bonifaz fue destituida en medio de una acalorada sesión. Sobre esto dialogó la consejera del Cpccs, Mishelle Calvache, en el programa Contacto Directo de Ecuavisa. Dijo que Bonifaz, desde hace varios meses atrás, realizaba acciones por fuera de lo que exige el cuerpo colegiado. Por ejemplo, retrasaba los concursos y reconformaba, de forma abrupta, las comisiones ciudadanas de selección y los equipos técnicos.

Se pedía cambios y siempre se encontraban con trabas de la extitular del Cpccs. "Por eso, ayer, se apeló la presidencia por cuanto no cumplía el reglamento y no permitía que se avance con los procedimientos". "El Consejo no podía seguir así con tantas irregularidades y la falta de celeridad en la elección de las autoridades que tanto necesita el país".

Dijo que 13 procesos se desarrollan en el Cpccs. En lo que respecta al de Superintendente de Bancos, no se tomaron medidas para destrabar los temas jurídicos. "En el CNE hay seis meses que esperamos un informe jurídico para remover a ciertos funcionarios de la Comisión Ciudadana de Selección que incumplieron funciones. Lo mismo con el defensor público. En ese sentido, a pesar de que hicimos solicitudes públicas, personales y en la vía Quipux, no nos han respondido. Solo se ha avanzado en lo que la presidenta ha creído en su agenda personalísima sobre el resto de concursos".

Le puede interesar: Eduardo Franco Loor, exabogado de Jorge Glas, será posesionado como vocal suplente del CPCCS