José de la Gasca, ministro de Gobierno, explicó que la decisión de encargar la Vicepresidencia de la República a Sariha Moya, secretaria nacional de Planificación, es para llenar un "vacío institucional" dejado por Verónica Abad.

Para el Ejecutivo, Verónica Abad está incurriendo en la ausencia temporal de su cargo al no presentarse a la Embajada de Ecuador en Ankara, Turquía, en calidad de consejera en temas económicos hasta el 27 de diciembre pasado, como había dispuesto Noboa mediante un decreto ejecutivo.

Según De la Gasca, Daniel Noboa no está obligado a pedir licencia a días de iniciar la campaña electoral para los comicios de 2025 por una sentencia de la Corte Constitucional del 2010. Sin embargo, de hacerlo, explicó que Sariha Moya sería quien tomaría sus funciones.

"Si el Presidente decide hoy, después de este decreto ejecutivo, tomar licencia por los días, del tiempo que él considere, la Presidencia quedará encargada, según el artículo 150 (de la Constitución) en la persona de la señora vicepresidenta, hoy encargada, y ministra Sariha Moya Angulo ", aseguró, durante una rueda de prensa en la Gobernación del Guayas.

El ministro reiteró que Noboa podría no pedir licencia, porque el artículo 93 del Código de la Democracia habla de obligación cuando se trata de reelección, pero que ese no es el actual caso, ya que el mandatario completa un periodo que era de Guillermo Lasso, que quedó pendiente por la muerte cruzada.

"Si el presidente va o no va a tomar licencia, que no es obligatoria, repito, eso será una decisión que deberá tomar el presidente en el día y en la hora determinada. Todavía no llegamos a ese espacio, esperemos que pase. Si la vicepresidenta se presenta a cumplir en Ankara, enhorabuena, habrá hecho lo que debió hacer hasta el 27 de diciembre", comentó.