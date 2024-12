El abogado Esteban Ron explica que este encargo diplomático no le quita la calidad de Vicepresidenta. Y que una vez que inicie la campaña electoral, el 5 de enero de 2025, el presidente Daniel Noboa deberá solicitar la licencia sin remuneración "y la subrogación vicepresidencial se dará automáticamente".

No obstante, desde el Gobierno se baraja la posibilidad de que Noboa no pida licencia para participar en la campaña electoral. Así lo puso sobre la mesa, en una entrevista con Diario Expreso, el ministro de Gobierno, José De La Gasca, quien consideró que, al tratarse de un mandato surgido tras la declaratoria de muerte cruzada, no sería necesario que el jefe de Estado pida licencia. Esa tesis la sostiene el abogado constitucionalista Ismael Quintana.

LEA: Elecciones 2025 | Noboa se ha planteado no pedir licencia durante la campaña