El Ministerio de Trabajo coloca una placa de disculpas a Verónica Abad con un texto que no se puede leer a simple vista

"¿Dónde está la placa?", preguntó la jueza Vera. "Ahí", respondieron los periodistas. " ¿Alguien puede leer esto? Yo no puedo leer, no traje ni la lupa", expresó la magistrada.

Al lado de la entrada al Ministerio de Trabajo se colocó una placa, la cual contenía las disculpas a Verónica Abad , pero el texto no se podía leer a simple vista por el contraste entre las letras y la pared de color blanco.

Pasadas las 14:30, la jueza Vera y los juristas llegaron al edificio ubicado en la avenida República de El Salvador, en el norte de Quito , pero este se encontraba cerrado desde la mañana. En un letrero pegado en la puerta se indicaba que no había atención al público por "desinfección general".

Fue necesario colocar una tela negra detrás de la placa para leer lo que decía. No obstante, la jueza indicó que la placa no contenía el texto dispuesto ni tampoco el tamaño adecuado. En consecuencia, consideró que no se cumplió con la sentencia y esto derivó, según sus palabras, en incumplimiento de autoridad competente. "Se tomarán las acciones correspondientes", agregó.

Dominique Dávila, abogada de Abad, calificó como "una actitud de mala fe" a la colocación de esa placa. Y solicitó a la jueza Vera la imposición de multas económicas para la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, y la directora de recursos y sumarios administrativos.

Dávila también pidió que se corrobore si Verónica Abad ya puede ingresar a su despacho en la Vicepresidencia. "De no ser el caso, se oficie a través de su juzgado a la Fiscalía a todas las autoridades que presuntamente hubieran ocurrido en el delito de desacato".

El 13 de diciembre de 2024, la jueza Nubia Vera otorgó una acción de protección a Verónica Abad con el que anuló una suspensión vía sumario administrativo y pudo regresar a la Vicepresidencia.

