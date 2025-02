Tanto Abad como Vera se movilizaron al Centro Histórico de Quito acompañadas de militares . Pero no pudieron ingresar a la Vicepresidencia. Un policía incluso tomó parte de lo sucedido. A las 14:50, todas las personas se retiraron. Es la segunda vez que Abad no puede ingresar a su oficina.

Verónica Abad alertó la mañana de este viernes 7 de febrero que en su cuenta bancaria apareció la suma de USD 17 173, monto que aseguró no sabe de dónde proviene ni con qué fin, pero presume que fue depositado por el Ministerio de Finanzas para su viaje a Turquía.

Entre las medidas de reparación, la jueza dispuso que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, ofrezca disculpas públicas a Verónica Abad, mediante un mensaje a la Nación y que se paguen los sueldos que no recibió durante la sanción.

No obstante, Nubia Vera consideró que la orden de ofrecer disculpas públicas no se cumplió, porque debían ser en cadena nacional y eso no ha sucedido. Lo que sí hizo Núñez es disculparse mediante redes sociales.

La ministra Núñez no compareció en la audiencia, ni de forma física o virtual.

"Buscaremos que se cumpla lo ordenado para mi restitución total en el despacho Vicepresidencial y otros reparos, que ampara y están contempladas en la ley", anunció en redes sociales.