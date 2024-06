El MIES anuncia que los beneficiarios de bonos deberán crear una cuenta bancaria para cobrarlo

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) terminó su convenio con ocho concentradoras, agrupaciones de entidades financieras como bancos y cooperativas, el cual permitía que los beneficiarios de bonos puedan cobrarlo en ventanilla.

La ministra Zaida Rovira explicó que esta decisión se tomó para optimizar los recursos del estado, porque cada transacción que era realizada bajo esta modalidad le costaba al Estado USD 0.35, lo que significó un gasto cerca de USD 47 millones desde 2013 hasta 2024.

"Con esta cantidad de dinero que se ha gastado durante estos años se pudo haber dado cobertura a 47 322, usuarios, es decir, se pudo haber entregado bonos a 47 322 personas", comentó la funcionaria en una rueda de prensa realizada en Guayaquil.

Señaló que los beneficiarios de 10 tipos de bonos deberán crear su cuenta bancaria, en cualquier institución, y registrarla en la página del MIES para así recibir su dinero por medio de transferencia directa.

Rovira comunicó que tendrán cuatro meses para formar parte del sistema bancario ecuatoriano, tiempo en el que realizarán una campaña de comunicación.

Reconoció que este proceso será complicado al principio porque la más de la mitad de los beneficiarios cobran actualmente el dinero por ventanilla.

Aseguró que con las cuentas bancarias los usuarios ya no sufrirán problemas como estafas o suplantación de identidad, y que el dinero ahorrado irá a la cobertura de los servicios sociales.

Rovira precisó que esta disposición no está relacionada con la denuncia que presentó a la Fiscalía sobre las 26 fundaciones que habrían perjudicado en más de USD 4 millones al Estado.