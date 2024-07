En su administración también se celebró un contrato con WorleyParsons International Inc., por un monto de USD 205 747 722. Mientras Pedro Merizalde ejerció la gerencia, a través del estudio Mossack Fonseca, constituyó en Panamá la compañía Horgan Investment Inc., de la cual es único socio y beneficiario final.

A nombre de dicha compañía, abrió una cuenta en Suiza, en la que recibió transferencias por USD 812.182,81 dólares de parte de Columbia Managment Inc., Klienfield Services Ltd. y Sentinel Mandate and Scrom Ltd., que forman parte del departamento de operaciones de Odebrecht.

La Fiscalía describió que, durante el tiempo que el procesado ejerció cargos públicos (entre febrero de 2010 y marzo de 2017), no declaró la existencia de la compañía Horgan Investment Inc., de sus cuentas bancarias en Estados Unidos y de la cuenta de su compañía en Suiza, en las declaraciones patrimoniales juramentadas presentadas ante la Contraloría General del Estado, aun sabiendo de su obligación legal de reportarlas. Es decir, las mantuvo ocultas de los entes de control.

La operadora BLC –desde Suiza– transfirió a la cuenta de Pedro M. y de su cónyuge Zoa T. (también procesada) en Estados Unidos la suma de USD 150 000 por concepto de “prestación de servicios”, mientras Merizalde ejercía el cargo de gerente general en la Refinería del Pacífico.

Dicha operadora, que tiene como representante legal a Sonia C., sentenciada por el delito de cohecho, está relacionada con el grupo empresarial “Azul” creado por William Phillips, con sentencia en firme en el caso Sobornos.

La teoría de la Fiscalía señala que ese dinero USD 150 000 corresponde a gratificaciones ilegales relacionadas con contratos suscritos por la Refinería del Pacífico y que dicha cuenta bancaria estuvo inactiva hasta el año 2017, cuando Pedro M. la reactivó para sacar el dinero y cancelar la cuenta, para luego ingresarlo a Ecuador, mediante depósitos en su cuenta personal y a la semana cobrarlo en efectivo, en ventanilla.

Luego se realizaron actos y contratos tendientes a ocultar y encubrir el origen del dinero, tales como la adquisición de bienes inmuebles, derechos de copropiedad y posteriormente la venta de varios de estos, utilizando el sistema financiero nacional para cobrar los valores en retiros fraccionados.

En el año 2021, la pareja procedió con la liquidación de la sociedad conyugal, en la que Pedro Merizalde cedió sus derechos del haber conyugal a favor de Zoa T., quien consolidó todo su patrimonio y se constituyó como la única propietaria.

Merizalde, por su parte, quedó con un patrimonio negativo por un crédito pendiente en el Biess. Por ende, se borró todo rastro de activo ilícito obtenido, constituyendo así el delito de lavado de activos, cuyo monto, según la teoría de la Fiscalía General del Estado, asciende a USD 1 millón.

Entre los elementos de convicción que presentó Fiscalía, en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, constan: documentos que incluyen extensas asistencias penales internacionales con Suiza, Estados Unidos y Panamá.

El magistrado ratificó las medidas cautelares que pesan contra los procesados: presentaciones periódicas y prohibición de salida del país, y la incautación de todos los bienes y cuentas a nombres de las personas naturales y la jurídica, por el valor de USD 3 millones.