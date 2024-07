Adicionalmente, el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) está transportando en promedio 270 mil barriles diarios, cuando su capacidad supera los 400 mil barriles.

Nelson Baldeón, experto en temas pretoleros, mencionó en la red social X que tras la reanudación del OCP, este 3 de julio, la producción de la mano de Petroecuador sigue cayendo, "¡6115 barriles menos por día! La producción se estanca en 294,435 BPPD".

Baldeón cuestionó lo que ocurre con la producción petrolera, añadiendo que Ecuador es el "país que tiene las mayores reservas en América Latina".

Para Darío Dávalos, analista en temas energéticos, la situación se complicaría más si en las próximas horas los pozos que se apagaron en los campos petroleros no se reactivan de inmediato.

Él explica que las horas son clave, y es necesario saber si el reporte de Petroecuador sobre a cantidad de barriles diarios producidos este día coincide con la hora en que empezó a funcionar el OCP.

Darío Dávalos menciona que cuando el OCP dejó de operar, la producción fue almacenada, por ello, aclara que al retomarse las operaciones, lo que primero se debería empezar a enviar es precisamente el crudo que estaba guardado.

El analista cree que el siguiente paso debe ser sacar la nueva producción de los pozos, pero que eso no se verá este miércoles. "Paulatinamente, debe incrementarse esa producción, no es de inmediato". Y recalca que si el jueves no sube la producción, será por la mala gestión y eso afectará los ingresos.

El detalle en medio de esto es que las pérdidas se acumulan, ya que reactivar los pozos apagados costará más y los mercados para el crudo ecuatoriano temporalmente se cierran.

De su parte, Petroecuador tiene fijada como meta cerrar el año con una producción de 390 000 barriles por día, aproximadamente el 80 % de la producción nacional de crudo, que ronda los 486 000 barriles diarios.

El gerente general subrogante de la compañía estatal, Diego Guerrero, explico los principales ejes de trabajo que desarrollará Petroecuador en el segundo semestre de 2024. Eso implica que perforarán 65 pozos nuevos de campos petroleros situados en la Amazonía.