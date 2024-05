No, más allá de lo que ha aparecido en redes sociales y lo que se ha visto en la televisión. El 24 de mayo, fui notificado en un auto de sustentación con mi abogado sobre los fundamentos de hecho y derecho. Estos fundamentos de hecho están argumentados en un video en el que claramente se ve que el presidente hizo campaña anticipada en funciones. Cometió dos delitos tipificados en la Ley Orgánica Electoral . Yo ya subsané ayer lo de la firma del abogado porque el primer documento ingresé el domingo. En el auto de sustentación que el juez JoaquínViteri Llanga menciona, el 24 de mayo, él me da dos días término.

Los artículos 158 y 159 del Código Orgánico de Procesos (Cogep) son muy claros en el cómputo de términos. No se contará los feriados ni fines de semana . Por ende, el cálculo parte desde el lunes hasta el martes. Hay una confusión de plazos y términos. Me quiere archivar por una disposición que no me dio que es plazo. A mí me dio término. Esa va a ser la apelación y la ingresamos hoy.

El domingo, yo ingresé el documento como ciudadano y el martes lo hice con mi firma y la de mi abogado para subsanar la rúbrica que faltaba. Está dentro de los plazos del juez y no hay problema. Lo hice en el tiempo que me dio el juez que fue hasta ayer. Por eso, ahora sí cabe la apelación. El juez cometió un error gravísimo al haber archivado con una disposición que no me ordenó. Me dio término que son los días hábiles, no plazo que son todos los días.