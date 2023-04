María de los Ángeles Duarte: "Salir de Ecuador fue muy sencillo"

La exministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, contó cómo se fugó de la residencia del embajador de Argentina en Ecuador, lo que desencadenó un conflicto diplomático entre ambos países.

En entrevista con Telesur, la prófuga de la justicia cuenta que salió de la residencia un viernes porque sabía que los empleados no llegarían hasta el lunes.

Confiesa que recibió ayuda, aunque no quiso especificar de quién, lo que sí aclara es que el exembajador de Argentina en Ecuador, Gabriel Fuks, no tenía conocimiento de su escape.

Duarte califica como "muy sencillo" salir del país en condición de prófuga. Cuenta que no hubo controles en la frontera y que en la embajada no había quien vigile la entrada y salida de vehículos, porque no era parte de la vigilancia que debía haber en el sitio.

Además, asegura que la custodia de la Policía, en los exteriores de la embajada, "era ridícula", porque pasaban todo el día viendo el celular.

Sobre su estadía en ese sitio, la exministra requerida por la justicia, indica que era una finca "muy linda y grande, tiene unos jardines bonitos", también cuenta que recibía visitas de sus familiares, sin ningún control; aunque la describe como una "jaula de oro".

