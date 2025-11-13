Política
13 nov 2025 , 13:38

Marco Rubio: "las organizaciones terroristas amenazan al Estado ecuatoriano"

En una rueda de prensa, Marco Rubio habló sobre el crimen en Latinoamérica. Dijo que organizaciones terroristas en Ecuador ponen explosivos y atacan la caravana presidencial.

   
    Fotografía del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. ( EFE/Fadel Senna )
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que las organizaciones terroristas amenazan al Estado ecuatoriano.

Esas declaraciones fueron brindadas a medios de comunicación el miércoles 12 de noviembre en Canadá, tras reunirse con el G7, después de ser interrogado sobre la situación de criminalidad en México, por lo cual él empezó a hablar de otros ejemplos de violencia en América Latina.

"En el caso de Ecuador, estas organizaciones terroristas amenazan al Estado ecuatoriano. Es decir, colocan artefactos explosivos improvisados ​​(AEI) y atacan la caravana presidencial. En México hay zonas del país que, francamente, están controladas por estos cárteles, que son más poderosos que las fuerzas del orden locales o incluso que las fuerzas nacionales", manifestó.

De esta manera, el alto funcionario estadounidense, que tuvo una visita oficial en Ecuador en septiembre pasado, hizo referencia al ataque que se produjo contra la caravana presidencial durante el paro nacional. Después de ese suceso, Daniel Noboa cambió por tercera vez al jefe de la Casa Militar Presidencial.

Antes de abordar ese tema, Rubio, destacó que Estados Unidos tiene una sólida cooperación con México, El Salvador, Ecuador, Guatemala y otros países del hemisferio para combatir al narcotráfico.

Enfatizó que esa no es la situación que ocurre en el Caribe, razón por la que han ejecutado bombardeos contra las lanchas que supuestamente cargan drogas.

"No tenemos ninguna cooperación con las embarcaciones que transportan drogas. Al contrario, el régimen venezolano ha facilitado desde hace tiempo el uso del territorio venezolano como punto de transbordo de drogas", aseveró.

Rubio también afirmó que las fuerzas militares de su país tienen todo el derecho a operar en"su hemisferio y que Europa no es quien para determinar la legalidad de las operaciones que ejecutan.

"Me parece interesante que todos estos países quieren que les proporcionemos, por ejemplo, misiles Tomahawk con capacidad nuclear para defender Europa, pero cuando EE. UU. posiciona portaaviones en nuestro hemisferio, donde vivimos, entonces eso es un problema", dijo.

A la reunión, además de los representantes del G7 asistieron la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y los ministros de Exteriores de Ucrania, Brasil, México, Australia, la India, el Reino de Arabia Saudí, Corea del Sur y Sudáfrica, y Rubio mantuvo reuniones bilaterales con varios de sus homólogos.

Durante su rueda de prensa final, la anfitriona de la reunión, la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, afirmó que no se habían tratado los ataques estadounidenses a las lanchas.

Anand también declaró sobre la legalidad de los ataques, que es la prerrogativa de EE.UU. la de determinar si se ajustan al derecho internacional.

