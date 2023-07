"Como Revolución Ciudadana no hemos contratado o publicitado ningún tipo de promoción, no lo hemos realizado. Eso tendrá que demostrarlo, si así lo alega, el denunciante", dijo la prefecta del Guayas al ser consultada por periodistas.

Allí decía que hay que elegir a siete consejeros (mostrando únicamente a los que el correísmo apoyaba. "No te estreses, los vas a encontrar (en la papeleta) por el color que está aquí (señalando el logo de su partido), ya sabes, la liga azul (así se referían a sus coidearios)". Pero eso no es apoyo partidista, según entiende Aguiñaga.

Ella cree que la destitución, que cabría como sanción si resulta responsable de la infracción electoral, no prosperará: "sería terrible para la democracia que, a través de leguleyadas de último momento, la gente quiera entrar por la ventana... me defenderé en derecho, no he cometido ningua infracción electoral, así que nos veremos en la audiencia".