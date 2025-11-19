Luisa González es denunciada por las cuentas de campaña de las elecciones anticipadas 2023

La presidenta y el secretario de la Revolución Ciudadana, Luisa González, y Andrés Arauz, respectivamente, fueron denunciados por el CNE ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por supuestas inconsistencias en la rendición de cuentas de las elecciones anticipadas de 2023.

La denuncia fue presentada por la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y en la misma también se incluye a Estefanía Molina, responsable del manejo económico del movimiento político; y Santiago Díaz, jefe de campaña en ese momento. Hoy, Díaz está preso y llamado a juicio por la presunta violación a una niña.

Según el escrito, los cuatro son acusados de incurrir en el artículo 281, numeral 1 del Código de la Democracia, el cual hace referencia a no presentar "los informes con las cuentas del partido o movimiento, el monto de los aportes recibidos, la naturaleza de los mismos, su origen, el listado de contribuyentes, su identificación plena, respaldos de ingresos y egresos...".

La denuncia aún no es admitida. El juez Guillermo Ortega dispuso que se aclare y complete la misma. Si no se lo hace, la causa será archivada.

En las elecciones anticipadas 2023, Luisa González y Andrés Arauz conformaron el binomio presidencial de la Revolución Ciudadana.