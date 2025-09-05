Política
Luis Gallegos: "El esfuerzo ecuatoriano contra el narcotráfico tiene que ser recompensado por EE. UU."

El Ex canciller ecuatoriano considera que después de la visita de Marco Rubio, hay un arduo trabajo para afianzar las relaciones y apuntalar el desarrollo nacional.

   
El esfuerzo de Ecuador para controlar el narcotráfico y el crimen organizado debería ser recompensado en mayor medida por el Gobierno de Estados Unidos, así lo considera el excanciller ecuatoriano, Luis Gallegos.

En una entrevista para Contacto Directo, el exfuncionario destacó la importancia geopolítica que tiene el país y fue enfático al señalar que esta lucha contra el narcotráfico requiere mayores recursos.

Si bien Ecuador se ha convertido en los últimos años en un punto estratégico para el envío de droga hacia Estados Unidos y Europa, Gallegos señaló la corresponsabilidad que deberían tener los mercados de consumo. Por eso, consideró que los USD 13,5 millones que el secretario de Estado, Marco Rubio, ofreció para combatir "la droga y el crimen", y los USD 6 millones para drones, no son suficientes.

"Solo lo recaudado con el incremento del IVA es de USD 1 319 millones; 60 veces lo que EE. UU. ofreció a Ecuador (...) Nosotros debemos exigir un porcentaje del 10, 15 o 20 % para poder mantener este esfuerzo de guerra".

Ecuador requiere de mayor respaldo de EE. UU. para desarrollo productivo

Para el Excanciller, Ecuador mantiene una relación asimétrica con Estados Unidos. Por ello, considera que después de la visita de Marco Rubio, hay un arduo trabajo para afianzar las relaciones y apuntalar el desarrollo nacional.

A su criterio, además del aporte para temas de seguridad, Ecuador requiere el respaldo en temas comerciales y, para ello, es imperativo lograr acuerdos que permitan que productos ecuatorianos ingresen con aranceles preferenciales. Con desarrollo productivo y empleo, las cifras delincuencias y de narcotráfico descenderán.

"El tema del combate al narcotráfico no se termina con pistolas y drones, tiene que haber mayor prosperidad y desarrollo, la apertura de mercados".

Sobre otras medidas del gobierno de Donald Trump, como la declaratoria de Los Choneros y Los Lobos como organizaciones terroristas, Gallegos cuestionó las implicaciones. “Estados Unidos tiene sus intereses, lo que preocupa es cuáles son los nuestros”.

