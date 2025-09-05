Luis Gallegos: "El esfuerzo ecuatoriano contra el narcotráfico tiene que ser recompensado por EE. UU."

El esfuerzo de Ecuador para controlar el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/choneros-lobos-declaratoria-terroristas-marco-rubio-EE10058873 target=_blank>narcotráfico y el crimen organizado</a> debería ser recompensado en mayor medida por el Gobierno de Estados Unidos, así lo considera el excanciller ecuatoriano, <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/marco-rubio-ecuador-daniel-noboa-comercio-migracion-seguridad-DE10056104 target=_blank></a>