Desde el Municipio se señaló que Chonillo no huyó de Ecuador ni abandonó el cargo, sino que se trataba de un viaje para precautelar su seguridad.

Recién el 20 de agosto Chonillo pidió 15 días de vacaciones que culminaban el 3 de septiembre. Ese día envió otra solicitud a la Dirección de Talento Humano pidiendo ocho días más de vacaciones, sin embargo, solicitó que se los cuenten desde el 5 de septiembre. Ese nuevo plazo venció el 13 de septiembre.

El 12 de septiembre se anticipó y solicitó siete días de vacaciones adicionales. Si se los cuenta desde el 14, este nuevo periodo vence el sábado 21 de este mes. Chonillo debería reincorporarse a sus funciones como máximo el lunes 23 de septiembre.

Si el funcionario continúa ausente, tiene la posibilidad de tramitar una licencia sin remuneración contemplada en el artículo 28 de la Losep. La norma señala algunos casos en los que un servidor público podría solicitar este recurso. El alcalde aún podría extender su ausencia por unos días más.

Entre los once concejales de Durán se discute hasta cuándo estará ausente Chonillo, no obstante, en la sesión de este jueves a las 16:00 el tema del alcalde no está en la orden del día. La mayoría de ediles apoya al regidor.

Más allá de quién lidera el Municipio, en Durán, la segunda ciudad más poblada de Guayas, sigue afectada por problemas de décadas. En muchos sectores se sienten abandonados, pues no tienen acceso a agua potable por tubería, sus calles siguen siendo de tierra, tampoco tienen servicio de recolección de basura y viven agobiados por las organizaciones criminales, quienes incluso disputan por el control para proveer agua potable mediante tanqueros.