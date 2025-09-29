Política
29 sep 2025 , 20:58

Un asambleísta de ADN compró La Posta y Radio Centro por más de dos millones de dólares

El asambleísta Luis Alvarado Campi realizó esta compra por más de dos millones de dólares, a pesar de que su declaración patrimonial es de USD 660 000.

   
Un asambleísta del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) está siendo cuestionado por la compra de dos medios de comunicación. El legislador consta como accionista de una compañía, constituida con USD 50 000 de capital, que adquirió las acciones de un medio digital y una radio por más de dos millones de dólares.

Luis Ricardo Alvarado Campi es asambleísta alterno de ADN, organización política cuyo líder máximo es el presidente de la República, Daniel Noboa. Según la Superintendencia de Compañías, Alvarado es el único accionista de Galamedios, empresa que fue constituida en julio de este año con un capital de USD 50 000. En agosto, esa compañía compró el medio digital La Posta y Radio Centro.

Lea también: Guillermo Lasso advierte a Andersson Boscán por demanda en Canadá

De acuerdo con Fundamedios, La Posta, liderada por Andersson Boscán y Luis Eduardo Vivanco, tuvo un costo de un millón de dólares que se pagará en tres desembolsos hasta 2027. Mientras que para Radio Centro, la transacción incluyó 800 acciones ordinarias por un valor de 1,6 millones de dólares.

Fundamedios, que defiende la libertad de expresión, cuestiona la adquisición de ambos medios de comunicación de alcance nacional, cuya concentración mediática ahora estaría bajo el control de un político afín al Gobierno Nacional.

En el caso de Radio Centro, su director, Juan Xavier Benedeti, aclaró este lunes 29 de septiembre durante una transmisión en directo: "La compañía Galamedios adquirió 800 acciones, que representan el 80 % del capital de la empresa propietaria de la compañía productora de Radio Centro. Como esta negociación no contempla incidencia alguna en la línea editorial e informativa de la radio, no consideré pertinente informarlo antes de hoy".

En su cuenta en X, Luis Eduardo Vivanco, escribió: "Se vendió una compañía, sí, por segunda vez. El contrato contempla, con varias cláusulas, la independencia de su redacción. Se vendió hace casi dos meses y nada ha cambiado, como pueden ver en nuestro contenido. Así seguirá".

Revise además: Daniel Noboa centró los discursos de 18 meses en tres claves: el nuevo Ecuador, la seguridad y el anticorreísmo

El asambleísta Campi realizó esta compra por más de dos millones de dólares, a pesar de que su declaración patrimonial es de 660 000 dólares.

Ecuavisa intentó contactarse con Luis Alvarado Campi, pero no obtuvo respuesta sobre estas transacciones.

