El proyecto de Ley de Competitividad Energética, calificado como urgente en materia económica, pasó el primer debate en la Asamblea Nacional este miércoles 3 de enero.

La discusión, en la que intervinieron 36 asambleístas, duró desde las 11:00 hasta las 18:20, con un descanso de hora y media que comenzó a las 14:30. En el primer bloque participaron 124 asambleístas, pero en el segundo estuvieron 118.

En el debate hubo varias propuestas, como la separación de los Ministerios de electricidad, hidrocarburos y minas, así como las agencias de regulación y control de este ramo.

Asimismo, se recomendó promover la inversión en el mantenimiento del parque de generación energética actual para alcanzar su máxima capacidad productiva; facilitar la simplificación de trámites para procesos de inversión privada; y, la deducción de impuestos a los sectores productivos por las inversiones que hagan en materia eléctrica.

Le puede interesar: Más de USD 79 millones de intereses por deudas de electricidad se condonarán si se aprueba la Ley Energética

Otra de las ideas llamativas fue agregar una disposición que permita que todas las personas afectadas por los cortes eléctricos ocurridos desde el 27 de octubre de2023 puedan reclamar las correspondientes indemnizaciones por los daños ocasionados por parte de las empresas eléctricas de distribución-

Valentina Centeno, asambleísta ponente del bloque oficialista y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, recordó que la crisis energética que atraviesa el país responde a la baja producción de electricidad que bordea los 28 864 gigawatts por hora (gW/h) desde el 2018.

Se estima que al 2027 la producción será igual, mientras que la demanda será de 38.663 gW/h. Advirtió que en los últimos 6 años no hubo inversión en el sector.

Destacó que la iniciativa no contempla un incremento en la planilla eléctrica, sino que plantea estímulos para que el país haga una transición a energías limpias, mediante la exención del IVA de los equipos y accesorios para la generación solar fotovoltaica, y que no haya aranceles en la inversión de maquinaria agrícola que utilice energías renovables no convencionales.